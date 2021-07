Prognoza meteo: Mai mult de jumătate din țară este sub cod portocaliu de ploi torențiale și grindină Meteorologii au transmis, vineri, noi avertizari de vreme rea. 25 de județe vor fi sub avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale, furtuni și grindina, pana sambata dimineața. Vineri intre orele 10.00 – 23.00 este in vigoare o alerta Cod galben. In nordul Moldovei, jumatatea de vest a Munteniei, sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și pe arii restranse la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și izolat grindina. In intervale scurte de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, vineri, noi avertizari de vreme rea. Potrivit ANM 25 de județe vor fi sub avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale, furtuni și grindina, pana in aceasta noapte. Codul portocaliu a intrat in vigoare, vineri, la ora 10.00 și este valabil pana in aceasta noapte la ora 23.00. Vizate…

- Astfel, potrivit INHGA, de astazi, de la ora 14:00, și pana maine, la ora 12:00, va fi Cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Iza, Lapus - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Maramures), Somesul Mare…

- Autoritațile au confirmat miercuri 66 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 32.589 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au murit 11 persoane infectate cu COVID. Alte 150 de decese din perioada anterioara au fost abia acum introduse in baza de date.…

- In cursul dimineții de astazi, 23 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 161 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 32.626. In intervalul 22.06.2021 (10:00) – 23.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 161 decese (85 barbați și 76 femei), ale unor pacienți…

- Autoritațile au confirmat miercuri 66 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 32.589 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au murit 11 persoane infectate cu COVID. Alte 150 de decese din perioada anterioara au fost abia acum introduse in baza de date.…

- Cinsprezece judete din sudul si estul tarii sunt vizate de o atentionare Cod galben de averse, incepand de miercuri, de la ora 23:00, pana joi, la ora 10:00. In intervalul mentionat, in centrul si sudul Moldovei, local in Muntenia, Dobrogea si in zona Carpatilor Orientali vor fi averse, ce vor avea…

- Pana astazi, 27 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.076.840 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.036.646 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 307 cazuri noi de…

- 230 noi infectari cu coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 10.487 de teste. Ultima oara cand a fost inregistrat un numar mai mic de infectari zilnice, 214, a fost pe 23 iunie 2020. 36 de bolnavi de COVID au murit, in timp ce numarul pacienților de la ATI…