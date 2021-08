Prognoza Meteo la Cluj! Când vine un nou val de ploi Temperaturile vor scadea la Cluj în urmatoare perioada, conform prognozei meteo anunțata de specialiști pentru urmatoarea perioada. Vom scapa de canicula cel puțin câteva zile.



Din data de 3 august, temperaturile vor fi semnificativ mai scazute fata de perioada anterioara (cu maxime de 26-31 de grade, mediat regional), iar zilele de 6 si 7 august vor fi caracterizate de o vreme local chiar racoroasa, cu o medie a valorilor diurne de 23-26 de grade. În acest interval, noaptea temperaturile se vor situa între 12 si 16 grade. În perioada 8, 9 si… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

