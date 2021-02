Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat, prognoza pentru perioada 8-21 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va continua sa fie calda pentru aceasta perioada pana la finalul acestei saptamani, cu temperaturi ce pot ajunge chiar și pana la 14-15 grade Celsius. Incepand de vineri,…

- Se schimba vremea, in Bucuresti, in urmatoarele zile, unde se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru București. Vremea se va raci inepand de joi seara in Capitala. In București temperaturile se vor situa in jurul maximei de 3 grade celsius. Pana vineri, la ora 8:00, vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada din an.…

- Meteorologii prognozeaza o vreme schimbatoare pentru Capitala in urmatoarele patru zile, cu temperaturi peste cele normale ale perioadei, miercuri si joi, respectiv cu o racire accentuata a regimului termic, vineri si sambata.Potrivit prognozei publicata, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului la cumpana dintre ani, maximele ajungand la 16 grade, iar in Capitala sunt asteptate ploi in seara de Revelion, arata prognoza meteo, transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie la solicitarea AGERPRES. Astfel, in perioada 31 decembrie,…

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala in urmatoarele trei zile, cu temperaturi maxime de pana la 15 grade Celsius, in timp ce vantul va sufla slab pana la moderat, potrivit prognozei speciale emise marti de Administratia Nationala de Meteorologie pentru municipiul Bucuresti. Astfel, potrivit…

- Vremea se va incalzi semnificativ in Bucuresti pe parcursul zilei de luni, iar temperatura maxima va fi in jur de 14 grade Celsius, valoare cu mult mai ridicata decat in mod normal la aceasta data, potrivit prognozei speciale pentru Capitala realizate de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul…

- Vremea pe 16 noiembrie va fi frumoasa și cu temperaturi mai ridicate decat media acestei perioade, iar in Dobrogea se așteapta ploi pe tot parcursul zilei. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anunțat ca luni, 16 noiembrie, cerul va fi variabil in jurul pranzului, iar in sudul și estul țarii,…