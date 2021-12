Prognoză meteo! Iarna lovește România. Cum va fi vremea în Bucureşti Potrivit specialistilor, in perioada 10 decembrie, ora 11:00 - 11 decembrie, ora 8:00, in Bucuresti, maxima va fi de 9 - 10 grade, iar minima de 2 - 4 grade. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua. Vantul va sufla slab si moderat.Totodata, in intervalul 11 decembrie, ora 8:00 - 12 decembrie, ora 8:00, vremea se va mentine in general inchisa si calda pentru a doua decada a lunii decembrie.Incepand de dupa-amiaza va ploua si se vor cumula peste 10 - 15 l/mp. Vantul va sufla moderat, cu intensificari in special in a doua parte a intervalului, cand vor fi viteze, in general, de 45 - 55 km/h.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

