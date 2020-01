Stiri pe aceeasi tema

- Ca avem temperaturi exagerat de ridicate pentru aceasta perioada a anului, mijlocul iernii, este mai mult decat o evidența. Dar ca acestea constituie un decalaj de 20-30 de grade Celsius este deja o adevarata amenințare.

- Vremea ramane deosebit de calda pana in Ajunul Craciunului, insa de sambata, 21 decembrie, vremea se strica, iar aria ploilor se va extinde. De Craciun se anunta ninsori la munte, iar in restul tarii, temperaturi scazute.

- Vremea va fi azi frumoasa, iar in cea mai mare parte a tarii, dar cu precadere in sud si in est, valorile de temperatura se vor situa cu mult peste cele normale in prima decada a lunii decembrie.Cerul va avea innorari temporare. Pe parcursul zilei,in nord-vest si in centru pe arii restranse va ploua,…

- VREMEA. Prognoza meteo pentru joi, 5 decembrie 2019. Vremea va fi rece dimineata si noaptea, insa la orele amiezii valorile termice se vor situa in jurul celor normale in majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult senin, dar local in zonele joase de relief, cu precadere la inceputul zilei si pe parcursul…

- Astazi, vremea in Moldova va fi mai calda decat normalul termic al perioadei, cu cerul temporar noros. Vor fi posibile ploi slabe, iar vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari la munte. Temperaturile maxime vor oscila intre: 8 si 12 grade. La noapte, vremea in Moldova va fi apropiata…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana, indeosebi pe creste, unde la rafala se vor atinge viteze in jurul a 70 km/h, iar in prima parte a intervalului pe suprafete mai mici si la cote mai reduse si in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 si 16 grade,…

- Vremea va deveni deosebit de rece in majoritatea regiunilor. La munte se vor semnala precipitatii sub forma de ninsoare, iar in regiunile din jumatatea de sud a tarii va ploua. Vantul va sufla slab si moderat, c...

- Vremea frumoasa din weekend devine amintire. De luni, temperaturile incep sa scada usor in jumatatea de nord a tarii si apar precipitatiile. De marti, frigul si precipitatiile se extind in toate regiunile, iar la munte sunt asteptate lapovite si ninsori.