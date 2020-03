Stiri pe aceeasi tema

- Dupa valul de ninsori si aer polar, vremea se schimba radical. Meteorologii anunta temperaturi placute, cu maxime care vor atinge 17 grade vineri, 27 martie. In zonele de munte sunt asteptate in continuare precipitatii mixte si ninsori. De Paste sunt prognozate temperaturi normale datei din calendar.

- Dupa valul de aer polar si ninsori abundente, vremea se schimba radical. Astfel, incepand de joi, 26 martie, temperaturile vor urca in termometre, dar probabilitatea de precipitatii va ramane ridicata pana pe 5 aprilie. Conform potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), in sudul…

- Vreme de iarna in Romania, deși ne indeptam cu pași repezi catre sfarșitul lunii martie. Insa cei varstnici spun ca s-au mai vazut astfel de situații, de-a lungul timpului, așa ca nu ar trebui sa ne mire rabufnirea hibernala a vremii. Meteorologii au emis cod portocaliu pentru mai multe regiuni ale…

- Saptamana incepe cu vreme rece, dar frumoasa. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta temperaturi maxime cuprinse intre 6 si 13 grade, bruma si ceata in zonele joase, dar si ploi slabe. De la mijlocul saptamanii se incalzeste si mai mult, astfel ca miercuri sunt asteptate maxime de 18 grade…

- Vreme neobisnuit de calda pentru ultima decada a lunii februarie. La mijlocul saptamanii sunt asteptate valori termice de 20 de grade Celsius in sud-estul tarii, insa de joi vremea se strica iar. Ploile si ninsorile apar din nou in Romania, aduse de un ciclon care loveste tara noastra. Conform Administratiei…

- Valori termice mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada a anului, dar si precipitatii. In sud-estul tarii vor fi sub forma de ploi, la munte vor cadea ninsori, iar in jumatatea de nord se vor inregistra precipitatii mixte. Acesta este prognoza meteorologilor pentru urmatoarele zile.

- Alerta meteo in Romania. Ninsori si ger in urmatoarele zile. Se anunta temperaturi de -22 de grade.Vezi zonele vizate Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ger, valabila in toata tara incepand din aceasta noapte si pana duminica dimineata. Meteorologii anunta temperaturi…

- Valul de aer polar care a patruns in Romania aduce frig cumplit. Gerul Bobotezei se instaleaza in noaptea de luni spre marti, cand se vor inregistra pana la minus 19 grade in estul Transilvaniei, iar vantul va accentua senzatia de frig.