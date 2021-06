Prognoza meteo ANM, marți 29 iunie: VREMEA va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor Vremea va deveni calduroasa in majoritatea regiunilor, iar in mare parte din vestul și sud-vestul țarii va fi canicula. In Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și local in Dobrogea, sudul Moldovei și vestul Transilvaniei, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați al disconfortului termic. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate și, mai ales dupa-amiaza și seara, local la deal și la munte și izolat in restul teritoriului, vor fi averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile maxime se vor incadra, in general,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

