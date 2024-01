Prognoza meteo actualizată | Temperaturile încep să revină la normal - Unde va ninge sâmbătă Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare la munte, iar pe crestele Carpaților Orientali rafalele vor fi in general de 70...90 km/h, viscolind ninsoarea, dar ușoare intensificari se vor semnala și in regiunile sudice.Temperaturile maxime se vor incadra intre -5 și 5 grade. Izolat vor fi condiții de ceața. In București, valorile de temperatura se vor situa in jurul mediilor multianuale, astfel temperatura maxima se va situa in jurul a 4 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla in general moderat.La munte, cerul va avea innorari și local va ninge slab. Vantul va avea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

