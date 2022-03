Prognoza meteo 28 martie- 10 aprilie 2022. Vești proaste pentru români: temperaturile vor scădea din nou Prognoza meteo 28 martie – 10 aprilie 2022. Vremea se anunța frumoasa in toata țara in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi maxime in jurul valorii de 20 de grade. Inceputul lunii aprilie aduce cateva zile mai reci, dar din 4 aprilie vremea se incalzește. Vor fi și precipitații pe arii extinse. Banat Vremea calda din perioada 28 martie – 1 aprilie se va caracteriza printr-o medie regionala a maximelor termice cuprinsa intre 17 și 20 de grade și a minimelor in creștere semnificativa, de la 0 – 2 grade spre 7 – 9 grade in ultimele doua nopți. Apoi vremea se va raci accentuat, astfel incat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

