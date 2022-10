Prognoza meteo 2 octombrie. Vremea schimbă foaia: temperaturile încep să scadă şi sunt aşteptate ploi Prognoza meteo 2 octombrie. Vremea schimba foaia: temperaturile incep sa scada si sunt asteptate ploi Toamna isi intra in dreptul si vremea se raceste in urmatoarele zile. Potrivit meteorologilor, duminica, valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale, iar temporar cerul va avea innorari. Sunt asteptate ploi insotite de descarcari electrice in mai multe regiuni.Prognoza meteo 2 octombrie. DUMINICA, valorile termice vor fi in scadere fața de intervalul anterior și se vor situa in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice și sud-estice, unde vremea va fi mai calda decat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 26 septembrie- 9 octombrie. In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel, temperaturile maxime medii se vor incadra intre 20 si 24 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi in zilele de 30 septembrie…

- Meteorologii spun ca temperaturile se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada in saptamana urmatoare, insa valorile termice vor scadea semnificativ incepand din 3 octombrie. Prognoza meteo pentru Banat In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel temperaturile…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile se vor situa in jurul specifice pentru aceasta perioada, insa precipitațiile vor fi pe alocuri excedentare. 05.09.2022 – 12.09.2022 Valorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie și inceputul lunii octombrie. Potrivit specialiștilor, temperaturile se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, insa precipitațiile vor fi pe alocuri excedentare. Saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022 …

- ANM, prognoza meteo saptamanala pentru luna septembrie. Meteorologii anunța cum va fi vremea in prima luna de toamna ANM a emis prognoza meteo saptamanala pentru perioada 5 septembrie – 3 octombrie. Meteorologii anunța ca temperaturile se vor situa ușor peste cele normale pentru aceasta perioada. Precipitațiile…

- Temperaturile se vor situa ușor peste cele normale pentru aceasta perioada sau vor fi apropiate de cele normale, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 5 septembrie – 3 octombrie. Precipitațiile acestea vor fi pe alocuri excedentare. Saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunța ploi in perioada urmatoare in Romania, in ciuda faptului ca temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022 Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, pana pe 1 august. Potrivit ANM, in ultimele doua saptamani ale intervalului, vremea va fi caniculara, cu temperaturi peste limita normalului și cu ploi puține. Dupa valul de aer cald care a…