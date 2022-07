Profitul şi vânzările OMV au 'explodat': creştere cu peste 150% comparativ cu perioada similară a anului trecut Grupul energetic austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a raportat joi un profit operational de 5,558 miliarde de euro in primele sase luni ale anului, in crestere cu 156% comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie majorarii preturilor la petrol si gaze naturale, informeaza APA, arata Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

