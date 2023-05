Profitul net al Gazprom a scăzut în 2022 cu peste 40%, la 15,77 miliarde dolari Occidentul a introdus anul trecut o serie de sanctiuni impotriva Rusiei si a companiilor de stat, din cauza actiunilor militare ale Moscovei in Ucraina. Exporturile de gaze ale Gazprom, o sursa cheie de venituri, nu au fost sanctionate direct, dar volumele exporturilor aproape s-au injumatatit anul trecut, la 101 miliarde de metri cubi. Actiunile Gazprom au scazut cu aproximativ 4% dupa ce firma controlata de Kremlin a declarat ca consiliul sau de administratie a decis sa nu plateasca un dividend pe un an intreg, in urma alocarii unui dividend pe jumatate de an de 1.200 miliarde de ruble (15 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

