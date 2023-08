Profitul net al Antibiotice Iaşi a crescut cu 82% în primul semestru, la 62 milioane lei Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale, in valoare de 67,2 milioane lei, ajungand la nivelul de 315,9 milioane lei, cu 27 % mai mare comparativ cu perioada similara a anului precedent. Pe piata interna, cresterea inregistrata este de 27,8% (de la valoarea de 153,4 milioane lei in semestrul I din 2022, la 196 milioane lei la 30 iunie 2023).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

