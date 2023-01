Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de panificație Vel Pitar a fost vandut grupului mexican Bimbo, unul dintre cele mai mari din lume pe aceasta nișa, a informat profit.ro . Intreaga tranzacție se ridica la aproape 200 milioane de euro. Tranzacția a fost finalizata și va fi anunțata saptamana viitoare pe bursa mexicana, unde…

- Producatorul portughez de energie regenerabila EDP Renovaveis a anuntat luni ca va demara actiuni in justitie impotriva noilor taxe impuse producatorilor de energie de Polonia si Romania, transmite Reuters.

- Prin intermediul fundatiei caritabile pe care o controleaza impreuna cu fosta sa sotie, Bill Gates, unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri la nivel mondial si cofondator al Microsoft, a vandut toate actiunile pe care le avea la Fondul Proprietatea, scrie ZF. Fii la curent cu cele mai…

- Producatorul de componente pentru electronice si electrocascnice Topband din Shenzhen, China, a majorat in aceasta toamna cu 10 milioane de euro capitalul social al firmei din Romania. Compania Topband Smart Europe Company Limited SRL, cu sediul in judetul Timis, a fost fondata anul trecut si este cea…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a terminat primele noua luni ale anului cu un profit net de 3,5 miliarde lei, cu 37% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, potrivit raportului publicat astazi de Fondul Proprietatea, actionar…

- Producatorul finlandez Nokian Tyres va investi 650 milioane euro pentru a construi o fabrica de anvelope la Oradea, scrie Reuters. Compania a ieșit de pe piața rusa și vrea sa compenseze pierderile de acolo. Fabrica va produce anvelope pentru autoturisme și producția de serie ar trebui sa inceapa in…

- MV Petrom Group has reported RON 9.156 billion in net profit nine months into 2022, more than five times higher than the one reported in the same period last year, of 1.676 billion lei, amid high prices for coal and natural gas, according to the company's unaudited financial reports for January -…