PROFIT NEWS TV Maratonul Imobiliar – Sebastian Piu, co-fondator 123Credit.ro, explică cum să iei cea mai bună decizie atunci când vrei un credit ”Recomand sa te imprumuti doar daca ai nevoie sa te imprumuti”, spune Piu. Pentru persoanele care au ceva economii, inflatia de 16% pe anul trecut a erodat din valoarea lor reala. In acelasi timp, dobanda la creditele ipotecare a fost de 7%, ceea ce inseamna o dobanda real negativa. Pentru o eficientizare a economiilor achizitia unui imobil cu ajutorul unui credit poate fi o solutie, mai ales intr-un mediu inflationist. ”O investitie imobiliara este cel mai la indemana de facut, este lucrul catre care te poti orienta atunci cand ai niste economii si vrei sa plasezi banii in ceva care isi pastreaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

