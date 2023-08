PROFIT NEWS TV – Cei mai importanţi experţi în domeniu vor participa la Maratonul Vinului Cei mai importanti experti in domeniu vor participa la Maratonul Vinului, programat sa fie organizat de PROFIT NEWS TV pe 31 august, cu sprijinul Context • Lumea vinului este sensibila la schimbarile de comportament ale populatiei si la evenimentele economice globale. • Cererea pentru vin este in crestere, iar vinul se pozitioneaza din ce in ce mai mult ca si element indispensabil de experienta gastronomica. • Anul 2022 a accentuat mai mult consecintele instabilitatii mai ales pe fondul ultimelor scumpiri din piata, fiind un an al provocarilor si in categoria de vin. • Competitia din punctul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

