Stiri pe aceeasi tema

- Conform informatiilor Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Srl., fabrica din Kecskemet se adapteaza la situatia actuala prin modificarea flexibila a productiei. Pauza de productie care afecteaza saptamanile 30, 31 si 32 (pana la 15 august) va fi utilizata pentru activitati de intretinere si pregatiri…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat marti ca productia de vaccinuri pentru Covid-19 a partenerilor sai din afara Statelor Unite inregistreaza intarzieri din cauza operatiunilor de testare in laboratoare care au avut loc in ultimele cateva zile, incetinind productia pe pietele respective,…

- Productia de hidrocarburi a OMV Petrom a fost, in trimestrul al doilea al acestui an, de 133.700 barili echivalent petrol (bep)/zi, in scadere cu 3,75% fata de precedentele trei luni, cand a totalizat 138.900 bep/zi, conform datelor preliminare transmise joi Bursei de Valori Bucuresti. In perioada similara…

- Ford Motor a anuntat miercuri ca va opri activitatile la mai multe fabrici nord-americane, timp de cateva saptamani, in iulie si august, din cauza deficitului global de semiconductori, transmite Reuters. Acest deficit de cipuri va costa compania 2,5 miliarde de dolari in acest an si va duce…

- Carnea de porc se va scumpi cu circa 25% in Europa in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza. In Romania productia la carne de porc este deficitara, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), Ilie Van, in timpul unei dezbateri…

- In Romania, productia la carne de porc este deficitara, in condițiile in care pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ un 25 la suta in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna aprilie 2021, comparativ cu luna martie 2021, o crestere de 0,9% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 1% in zona euro, arata datele publicate miercuri de Eurostat, conform agerpres. Statele membre unde preturile productiei…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, anunta finalizarea tranzactiei de vanzare a 100 din participatia sa in Kom Munai LLP KOM si Tasbulat Oil Corporation LLP TOC din Kazahstan catre MAGNETIC OIL LIMITED. KOM si TOC detin licentele de productie pentru patru zacaminte onshore,…