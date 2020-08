Stiri pe aceeasi tema

- Steve Bannon, fost consilier al lui Trump, a fost arestat sub acuzatia de frauda in legatura cu o campanie de strangere de fonduri pentru construirea zidului la granita Statelor Unite cu Mexicul, informeaza NBC.

- Procurorul Mircea Negulescu a fost retinut de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Potrivit Lumea Justiției, Negulescu este acuzat de grup infractional organizat, cercetare abuziva, represiune nedreapta si fals pentru fabricarea dosarului Tony Blair, in care tinta au fost Sebastian Ghita…

- Ministrul economiei din Slovenia a fost reținut, iar cel al afacerilor interne a demisionat in urma unei anchete privind nereguli in achițiile facute in contextul pandemiei de coronavirus Ministrul sloven de interne a demisionat si cel al economiei a fost plasat in detentie marti in cadrul unei anchete…

- Shanghai Junshi Biosciences a inceput un studiu in stadiu incipient in China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, impotriva COVID-19, a declarat compania intr-un comunicat, duminica, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmeaza de asemenea sa fie testat pe oameni in Statele…

- Generalul britanic Richard Barrons adept al intaririi capacitații de aparare neconvenționala a statelor, a explicat, intr-un interviu publicat de ediția in limba germana a Der Spiegel, de ce combinația de rachete de precizie, cyberattacks și social media este mult mai periculoasa decat orice razboi…

- Un tanar din Alba a fost retinut de politisti dupa ce a publicat pe internet un videoclip in care arata cum schingiuie o pisica, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au…

- Orașul Wuhan, centrul focarului de coronavirus din China, a efectuat, duminica, 1.146.156 de teste pentru a-i identifica pe transportatorii asimptomatici ai virusului. In contextul efortului de testare chinez, suprapus efectelor devastatoare din SUA, unde s-au inregistrat aproape 100.000 de decese,…