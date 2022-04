Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Rusia a transmis ca trupele ucrainene beneficiaza de sprijinul mercenarilor straini, care au venit sa lupte in Ucraina, la chemarea presedintelui Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi informatii LIVE despre razboiul din Ucraina Conform cifrelor publicate de oficialii…

- Aplicata cu succes de mii de ani in tratarea a numeroase boli, terapia cu lipitori, numita stiintific hirudoterapie, este recunoscuta in multe tari dezvoltate drept una dintre cele mai benefice metode complementare de tratament. Astfel se face ca in Rusia, SUA, Germania, Marea Britanie, Franta, China…

- „Este un moment definitoriu pentru Europa, pentru libertate și pentru toate statele și popoarele care iubesc pacea. Prin agresiunea sa criminala asupra poporului ucrainean și a suveranitații Ucrainei, Vladimir Putin a brutalizat principiile care susțin pacea mondiala și democrația”, transmite David…

- Alte 1 615 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 456 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 10 sunt asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 2-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Ucraina, 1-Rusia.

- Alte 2 871 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 799 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 15 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2-Ucraina, 2-Rusia, 2-Ungaria, 2-Marea Britanie, 2-Romania, 1-Israel, 1-Cehia, 1-Italia,…

- Nostradamus a fost un medic faimos, astrolog și farmacist francez. Acesta a facut in timpul vieții previziuni care se adeveresc in zilele noastre. Ce a spus acesta despre Romania? Cand va fi cucerita de Rusia și ce se intampla cu acest conflict? Cel din urma a devenit celebru dupa ce a anticipat cu…

- Statele Unite propun Rusiei continuarea negocierilor pe teme de interes strategic, i-a transmis marti secretarul de Stat american, Antony Blinken, ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand ca un atac rus asupra Ucrainei va atrage „consecinte severe”. „Secretarul de Stat Antony Blinken a…

- Alte 2 449 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 846 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sint asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 4-Rusia, 2-Ucraina, 2-Danemarca, 1-Franța, 1-Marea Britanie. Numarul total…