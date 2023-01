Stiri pe aceeasi tema

Premonițile lui Nostradamus și ale babei Vanga pentru anul 2023: arme biologice, razboi și incalzire globala accentuata

Exprimari intenționat vagi, ce lasa loc interpretarilor, dar care au reușit sa descrie realitatea anului 2022, una pe care europenii nu ar fi putut s-o creada vreodata posibila: razboi, criza energetica, criza alimentara. Profețiile lui Nostradamus și ale babei Vanga pentru 2023 anunța evenimente catastrofale.

Pentru 2023, specialiștii care au studiat profețiile lui Nostradamus au oferit o noua lista de evenimente care ar putea avea loc, conform celebrului francez. Posibilitatea extinderii la nivel global a razboiului din Ucraina e anticipata de Nostradamus. „Șapte luni in Marele Razboi, oameni morți de rautate"

- Pentru 2023, specialiștii care au studiat profețiile lui Nostradamus au oferit o noua lista de evenimente care ar putea avea loc, conform celebrului francez.Posibilitatea extinderii la nivel global a razboiului din Ucraina e anticipata de Nostradamus. „Șapte luni in Marele Razboi, oameni morți de rautate”,…

„Cazania lui Varlaam", prima lucrare in limba romana, aparuta la 1643, stiuta in doar cateva exemplare, o aparitie extrem de rara in piata romaneasca de carte, este scoasa la licitatie pe 17 noiembrie pentru pretul de pornire de 5.000 de euro intr-un eveniment dedicat cartilor si manuscriselor de colectie.

- Monumentul istoric al Bucurestiului Casa Mita Biciclista intra intr-o noua etapa a existentei sale si deschide sezonul de iarna cu o serie de evenimente-tribut aduse casei, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- "Cazania lui Varlaam" sau "Carte romaneasca de invatatura", prima carte in limba romana tiparita in Moldova secolului al XVII-lea, si "Profetiile" de Michel de Nostredame (Nostradamus) se numara printre lucrarile scoase la vanzare pe 17 noiembrie de casa Artmark la licitatia de carte rara, harti…

- In 1643 vedea lumina tiparului la Iași prima lucrare in limba romana „Carte romaneasca de invațatura”, iar aproape 400 de ani mai tarziu, pe 17 noiembrie 2022 este scoasa la licitație pentru prețul de pornire de 5.000 de euro intr-un eveniment dedicat carților și manuscriselor de colecție.