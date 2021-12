Profeția lui Bill Gates. Omenirea se va schimba radical în doi-trei ani Metaversul, lumea virtuala care este construita de companii mari precum Meta (fosta Facebook) si Microsoft, va gazdui majoritatea intalnirilor de serviciu in doi-trei ani, anticipeaza miliardarul Bill Gates in postarea de sfarsit de an facuta pe blogul personal, relateaza CNBC. Gates noteaza ca pandemia de Covid-19 ”a revolutionat” deja locul de munca, mai multe companii ca niciodata oferind flexibilitate angajatilor care doresc sa lucreze de la distanta. ”Aceste schimbari se vor intensifica in anii urmatori”, scrie Gates, afirmand ca munca de la distanta va atrage mai multi oameni in metavers.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

