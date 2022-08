Stiri pe aceeasi tema

- LAUDABIL… Hușenii care iubesc Matematica reușesc, iata, un lucru minunat și anume organizarea unei tabere de vara pentru pregatirea copiilor care pot face performanța la aceasta disciplina, considerata de mulți drept piatra de incercare din anii de școala. Sunt insa și elevi care nu doar ca o prefera,…

- DREGATORIE… Inființarea unui club sportiv la Huși se dovedește a nu fi deloc o treaba ușoara pentru aleșii locali, care, cel puțin pana acum, au avut nevoie de trei ședințe de CL ca sa “ansambleze” intr-o forma legala și corespunzatoare acest proiect de hotarare. Propunerea inițiala de inființare a…

- Ministerul Educației a publicat rezultatele finale la examenul de Bacalaureat, dupa contestații. Rata de promovare in județul Vaslui a crescut cu doua procente, de la 70,60% la 72,87%. La limba romana unele note au fost majorate și cu un punct. Spre exemplu, un candidat de la Colegiul „Cuza Voda” Huși,…

- MERITE… Sunt de toata lauda școlile din comuna Dranceni, care, la finele acestui ciclu gimnazial, se afla printre puținele unitați de invațamant rurale unde toți elevii care au susținut Evaluarea Naționala au trecut cu bine examenul, unii chiar cu medii cu care pot intra, fara emoții, la Colegiul Național…

- SUCCES… Colegiul National „Cuza Voda” Husi inregistreaza in aceste zile o performanta formidabila! David Gaina, elev la profilul Matematica-Informatica, a obtinut medalia de argint la etapa nationala a Olimpiadei de Tehnologia Informatiei, desfasurata la Cluj-Napoca. Premiul este unul deosebit de onorant…

- RESPECT PENTRU PERFORMANȚA… Ionel Sandu și fundația sa, Radical Grup, fac un gest impresionant pentru elevii Vasluiului care au performat la matematica, la concursurile și la olimpiadele școlare de profil ce s-au derulat in anul școlar 2021-2022. Fundația Radical va finanța un proiect ambițios, “Performanța…

- ȘAH MAT… Vasluiul ramane un pol al șahului romanesc, dovada și performanța obținuta de echipajul de șah al Palatului Copiilor Vaslui, care a caștigat Cupa Palatului de la Arad. Șahiștii vasluieni s-au clasat pe primul loc in clasamentul pe echipe, printre remarcați numarandu-se Ștefan Potorac, Diana…

- BATALIE… Colegiul Național „Cuza Voda” Huși a obținut o izbanda importanta in lupta dusa in instanța, pentru anularea uneia dintre cele mai stranii hotarari inițiate de primarul Ioan Ciupilan și, surprinzator, aprobata in unanimitate de consilierii locali! Este vorba despre hotararea prin care, brusc…