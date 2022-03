Profesorul Stelian Dumistrăcel va fi înmormântat azi la Bucureşti Stelian Dumistracel, unul dintre cei mai apreciati lingvisti romani, iubit profesor universitar, cercetator si un vechi colaborator al „Ziarului de Iasi", va fi inmormantat in cursul zilei de astazi la Bucuresti, la slujba de inmormantare urmand sa participe, potrivit dorintei acestuia, doar fiica sa. La Iasi, in onoarea si amintirea iubitului profesor, va avea loc un moment solemn la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, la eveniment urmand sa participe atat cadre didactice de la specializarea Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii, profesorul Stelian Dumistracel fiind una dintre persoanele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- S-a stins din viata, la 85 de ani, distinsul profesor universitar Stelian Dumistracel, unul dintre cei care au pus bazele scolii universitare de jurnalism de la Iasi. Lingvist si cercetator la Institutul de Filologie Romana „Alexandru Philippide” al Academiei Romane, filiala Iași, Stelian Dumistracel…

