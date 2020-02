Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta achizitioneaza lucrari de reparatii si zugraveli la Centrul de Excelenta in Turism si Servicii Tomis.Imobilul situat in strada Nicolae Titulescu nr. 32 nu a functionat niciodata la parametrii pentru care a fost realizat si are nevoie de lucrari, cu toate ca nu s a reusit…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in atacul armat din centrul orasului Ottawa, a anuntat Politia canadiana, dand asigurari ca nu mai exista niciun risc, anunța MEDIAFAX.O persoana a murit, iar alte trei sunt spitalizate in stare grava in urma atacului produs in zona Gilmour…

- Profesorul universitar Radu Carp, de la Facultatea de Științe Politice a Universitații din București, specialist in drept constitutional, ii preda o lecție liderului USR, Iulian Bulai care a scris, pe Facebook, ca Iisus provine „dintr-o familie foarte ciudata”, „cu o mama surogat si un tata care accepta…

- Nu, nu e slogan de campanie. E exact ceea ce le-a scris Elisabeta copiilor cu nevoi speciale de la Centrul de Educație Incluziva nr.1 din Bacau. A fost o surpriza sa constat ca o fetița timida, venita la concertul nostru caritabil de duminica insoțita de mama ei sa aduca o punga cu jucarii și dulciuri…

- Prelegerile vor avea loc in cadrul conferintei internationale de stiinte politice „Dezvoltare Internationala si Democratizare", editia a VII-a, care se desfasoara la Iasi, in data de 6 decembrie, proiect organizat de Departamentul de Cercetare & Departamentul de Stiinte Politice, Relatii Internationale…

- Un nou tratament, dezvoltat la Universitatea din Tel Aviv, ar putea reduce pana la 90% din numarul celulelor cancerului pancreatic, in numai doua saptamani de injecții zilnice cu o molecula cunoscuta sub numele PJ34, informeaza www.jpost.com. Practic, studiul evidențiaza faptul ca PJ34, atunci cand…

- „Desi semnalele au fost multe, cu detalii concrete privind modul in care lucratorii isi bat joc de banul public, rezultatele se lasa asteptate. Mai mult, noi santiere se deschid inainte ca vechile lucrari sa fie terminate”, puncteaza Samuel Caba. Președintele ARCD subliniaza, intr-un comunicat…

- Radu Dragomir a absolvit Facultatea de Știinte Politice, Filosofie si Stiințe ale Comunicarii la Universitatea de Vest din Timișoara și a devenit devenit cunoscut grație activitații sale in trupa Regal, formația care a beneficiat de un succes deosebit datorita hitului „Basca“. In urma cu aproximativ…