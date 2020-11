Profesorul Andrei Pippidi, premiat în Austria Academia Romana anunța ca profesorul Andrei Pippidi este laureatul din acest an al prestigiosului Premiu Danubius oferit de Ministerul Educației, Științei și Cercetarii din Austria. Ceremonia de decernare a premiului va avea loc in data de 6 noiembrie 2020, la ora 13. Laudatio va fi rostita de prof. Oliver J. Schmitt, vicepreședinte al Academiei Austriece de Științe. Premiul Danubius a fost inițiat in anul 2011 de catre Institut fur den Donauraum und Mitteleuropa și de catre Ministerul Educației, Științei și Cercetarii din Austria și este decernat personalitaților care prin activitatea lor științifica… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

