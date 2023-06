Stiri pe aceeasi tema

- Liderii sindicatelor FSLI și "Spiru Haret" au anunțat, luni, ca greva este suspendata pana cand cele anunțate azi de Guvern vor fi respectate. "Politicienii care indraznesc sa incalce ceea ce și-au asumat in acest act normativ se sinucid politic. Anul 2024 este an electoral, vom fi cu ochii pe ei",…

- Sindicatele din educatie au anuntat luni ca greva generala declansata in 22 mai se suspenda. Sindicalistii au precizat, insa, ca daca in textul noii legi a salarizarii nu se vor aplica principiile cuprinse in ordonanta de urgenta privind salariile din invatamant, greva va fi reluata. ”Federatia Sindicatelor…

- Liderii FSLI și FSE „Spiru Haret” au transmis, cu puțin inainte de ora 12, ca greva din Educație se suspenda. Decizia a fost luata dupa consultarea liderilor organizațiilor din teritoriu. Se așteapta ca prin OUG sa fie cuprinse distinct cateva principii, potrivit comunicatului comun din 12 iunie: „Greva…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat luni ca greva din Educație se suspenda. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, in urma consultarii liderilor organizațiilor sindicale…

- Guvernul și sindicatele n-au picat la pace nici duminica, astfel ca greva continua. Guvernul a pregatit ordonanta de urgenta care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educational, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunța ca vor continua greva generala, ca raspuns la oferta guvernanților pentru profesori, și spun ca guvernul „este singurul responsabil pentru continuarea acestei forme extreme de protest”.

- Sindicaliștii din Educatie au transmis vineri seara, 19 mai, ca doar Guvernul poate detensiona situatia din sistem și s-au aratat deschiși la orice runda de negocieri venita din partea Guvernului.„Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie «Spiru Haret» si Federatia…

- In timp ce politicienii iși impart fotoliile ministeriale și alte funcții politice, revendicarile profesorilor se vor auzi in strada. Astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc greva de avertisment. Practic, profesorii vor intra la cursuri, dar nu vor susține activitatea didactica…