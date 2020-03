Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Craiova a trecut pe cursuri on-line in aceasta perioada in care activitațile in sali, aule și amfiteatre au fost suspendate pentru a preveni raspandirea imbolnavurilor cu coronavirus. Rectorul Universitații le-a cerut cadrelor didactice sa le asigure studenților in continuare dreptul…

- Elevii stau in casa in perioada asta cand pandemia de coronavirus e in toi, cel puțin pana dupa Paște. Totuși, profesorii fac cursuri online cu elevii in aceasta perioada de „stat in casa”. Nu toți elevii și profesorii au insa laptop, tableta sau telefon smart pentru a putea face acest cursuri. Aveți…

- Delegatia Aliantei USR PLUS in Parlamentul European a cerut marti, intr-o scrisoare transmisa Comisiei Europene, masuri urgente pentru studentii Erasmus blocati in alte tari decat cele de origine si aflati in imposibilitatea de a se intoarce acasa."In acest moment, sunt peste 340.000 de studenti…

- 1. Incepand cu data de 16 martie 2020 pana la data de 22 martie 2020 este perioada de vacanta. Vacanta programata in perioada 21 – 26 aprilie 2020 se suspenda. 2. In perioada 16 – 22 martie 2020 caminele, Biblioteca si bufetul Universitatii se inchid pentru igienizare. 3. Incepand cu data de 23 martie…

- Astfel de cursuri au loc în București, Cluj, Iași și Timișoara, iar studenții care care vor sa învețe programare sau sa-și creasca nivelul de cunoștințe IT se pot înscrie pâna în 24 februarie. Este a patra ediție a Atelierului Digital pentru Programatori…

- Universitatea Politehnica Timișoara vine in sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le acestora cursuri gratuite de pregatire la matematica, utile atat pentru cei care doresc sa urmeze una dintre facultațile instituției, cat și pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Chiar daca sunt adresate in special…

- Studenții universitari din anii terminali pot aplica pana pe 31 ianuarie 2020 pentru bursa de studii acordata de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe. Pentru bursa pot aplica studentii care iși pregatesc teza de licența, masterat sau doctorat in anul universitar in curs. Aceasta bursa se poate acorda…

- Spotify a creat liste de melodii si un podcast pentru cainii ramasi singuri acasa, dupa ce a constatat ca aproximativ 74% dintre proprietarii de caini din Marea Britanie pun muzica pentru animalele lor, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania suedeza de streaming audio a anuntat ca a…