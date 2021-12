Profesorii, nemulțumiți de înghețarea salariilor. Amenință cu neîncheierea situației școlare pe semestrul I și declanșarea grevei generale ​Principalele trei federații sindicale din invațamant amenința ca de luni, 20 decembrie, vor picheta sediile Guvernului și prefecturilor, daca salariile profesorilor vor fi inghețate, așa cum prevede proiectul de ordonanța al Executivului. Și mai mult, sindicaliștii amenința ca acțiunile de protest ar putea ajunge pana la neincheierea situației școlare/universitare pentru semestrul I și declanșarea grevei […] The post Profesorii, nemulțumiți de inghețarea salariilor. Amenința cu neincheierea situației școlare pe semestrul I și declanșarea grevei generale appeared first on Știri online, ultimele… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

