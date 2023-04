Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie – FNSA anunta ca se pregateste de greva, dupa ce in spatiul public au aparut discutii privind masurile fiscal bugetare pentru anul 2023 pregatite de Guvern. FNSA sustine adoptarea de urgenta a unui act normativ care sa contina mai multe reglementari,…

- Anul școlar s-ar putea incheia cu o luna mai devreme decat ar trebui, anul acesta. Mai exact, la sfarșitul lunii mai. Sindicatele din invațamant se pregatesc de greva si amenința cu incheierea anului școlar luna urmatoare. Anul scolar s-ar putea incheia la sfarsitul lunii mai, din cauza grevei generale…

- Sindicatele din invațamant se pregatesc de greva generala, in contextul in care guvernul ar putea sa plafoneze salariile in sistemul public de la 1 mai, informeaza Rador.Sindicaliștii au inceput deja sa stranga semnaturi pentru declanșarea protestului și avertizeaza ca anul școlar s-ar putea incheia…

- Profesorii și angajații in invațamant au primit marți, 18 aprilie 2023, de la sindicatele la care sunt afiliați, un document de centralizare a acordurilor pentru declanșarea grevei generale in data de 22 mai 2023, adica peste aproximativ o luna. Documentul are antetul tuturor federațiilor sindicale…

- Profesorii și angajații in invațamant au primit marți, de la sindicatele la care sunt afiliați, un document de centralizare a acordurilor pentru declanșarea grevei generale in data de 22 mai 2023.

- Sindicatele din Educatie ameninta cu proteste de luna viitoare, care pot culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore problemele din sistem. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret si-au exprimat nemultumirea fata de…

- Sindicatele din Invatamant anunța ca, in numele celor peste 350.000 de salariați ale caror drepturi și interese le reprezinta, vor organiza miercuri, 1 februarie 2023, incepand cu ora 12.00, pichetarea sediului Guvernului. La protest participa aproximativ 1000 de membri de sindicat. Profesorii nu sunt…