Profesorii din Dolj protestează nemulţumiţi de grila de salarizare Cadrele didactice au inceput saptamana protestand. In Dolj, cadrele didactice membre ale sindicatului „Spiru Haret” Dolj au intrat in greva japoneza pana miercuri. O parte dintre membrii FSLI Dolj au plecat la Bucuresti pentru a protesta, tot pana miercuri, in strada, in fata Guvernului. Cadrele didactice sunt nemultumite de faptul ca nici anul viitor nu vor primi majorarile salariale prevazute de legea salarizarii unice din 2017. Presedintii de sindicat din Dolj spun ca au organizat un referendum pentru a consulta cadrele didactice in legatura cu formele de protest de anul viitor. Guvernul a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din poliție, penitenciare și militarii rezerviști declanșeaza proteste naționale. Joi, de la ora 12:00, vor fi mișcari de protest la București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Participanții se vor aduna in fața sediului Guvernului și la prefecturi. Incepand cu data de 23.12.2021, ora 12:00,…

- Salariile din educație ar putea fi INGHEȚATE și in 2022: Proiect de Ordonanța de Urgența Salariile din educație ar putea fi INGHEȚATE și in 2022: Proiect de Ordonanța de Urgența Potrivit unui proiect de ordonanța de urgența publicat miercuri noaptea de Ministerul de Finanțe, salariile din Educație vor…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a anuntat vineri ca institutia pe care o conduce s-a sesizat in privinta bradului de Craciun facut din peste 19.000 de doze de vaccin folosite la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor din București. ”Oare asa trebuie facut intr-un parc pentru copii un brad de…

- O veste buna pentru profesorii nemțeni, care acum se bucura de mini-vacanța de Ziua Naționala, vine de la Inspectoratul Școlar Neamț. Cadrele didactice care au ținut cu elevii, in afara cursurilor, ore de recuperare a materiei din perioada online, primesc banii aferenți lunii mai 2021. Suma este binevenita,…

- Sedinta, condusa de vicepresedintele Senatului Alina Gorghiu, a inceput cu intonarea Imnului National.Vor rosti alocutiuni presedintii celor doua Camere legislative, precum si reprezentanti ai grupurilor parlamentare, scrie agerpres.ro.Printre invitati se afla membrii Guvernului, Patriarhul Bisericii…

- Testele de saliva vor fi prelevate de la elevi și profesori de catre cadrele didactice, in școlile in care nu exista personal medical, a anunțat secretarul de stat Andrei Baciu, din Ministerul Sanatații la Digi24. Baciu a spus ca doar 20% dintre școli au personal medical suficient, restul fiind neacoperite…

- Ne-am obișnuit ca in Romania legile sa se bata cap in cap, la fel cum se intampla și cu hotarari ale instanțelor de judecata date, aici, in aceeași țara. Așa se ajunge, in unele cazuri, in situații de blocaj, de vid legislativ, de erori pe care statul ajunge sa fie chiar obligat sa le comita. Cum era…

- Ce procent dintre cadrele didactice din Alba au sub 30 de ani. Top județe cu cei mai tineri profesori Mai puțin de 10% dintre profesorii din județul Alba sunt tineri. Mai precis, 361 de cadre didactice din cele 3.663 au sub 30 de ani, adica un procent de 9,85. Potrivit unor date ale Ministerului Educației,…