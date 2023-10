Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Maria Danciu si Iannis Razvan Lup, elevi la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare și Școala Gimnaziala Avram Iancu din Bistrița, au devenit vicecampioni naționali la dans sportiv. Cei doi elevi au concurat la categoria de clasa D 14-15 ani, in cadrul Campionatului Național de Clase al Romaniei.…

- Noaptea trecuta a fost una dintre cele mai racoroase nopti din aceasta perioada, iar valul de caldura care a fost deasurpa Romaniei in septembrie a cedat drepturile unei nopti de toamna in toata regula. In unele zone din Romania, termometrele au inregistrat temperaturi negative la primele ore ale diminetii.Conform…

- Temperaturile scad treptat in Romania și se apropie, tot mai mult, de cele de iarna. Acest lucru s-a intamplat și marți dimineața, cand intr-un oraș s-au inregistrat doar -1,3 grade Celsius, la inceputul lunii octombrie. Conform meteorologilor, este cea mai scazuta temperatura care s-a inregistrat in…

- Marea Britanie a inregistrat simbata, 9 septembrie, cea mai calduroasa zi a anului de pina acum. Anunțul a fost facut de Serviciul national de meteorologie al tarii, datele provizorii indicind o temperatura maxima de 32,7 grade Celsius pe aeroportul Heathrow. Precedenta maxima din acest an a fost de…

- Capitala Italiei, Roma, a inregistrat o temperatura record in iulie, de 41,8 grade Celsius.Orasul Milano din nordul Italiei a inregistrat miercuri un nou record de temperatura medie zilnica, de 33 grade Celsius, in contextul in care un val de caldura care a inceput la jumatatea lunii august a atins…

- Pentru primele doua zile din saptamana, meteorologii anunța val de caldura și disconfort termic ridicat. De asemenea, meteorologii menționeaza ca valul de caldura va persista pe tot parcursul saptamanii. Dupa orele amiezii, in vestul țari, pot aparea averse insoțite de descarcari electrice. …

- Spania se confrunta cu al treilea val de caldura din aceasta vara. In Valencia s-au inregistrat 46,8 de grade Celsius, un nou record. Localnicii se plang din cauza caldurii și spun ca traiesc in condiții „mizerabile”, potrivit euronews.com.

- Luni, 24 iulie, a fost inregistrat un nou record de temperatura pentru luna iulie, in Europa. In Sardinia au fost 48,2 grade Celsius, au transmis meteorologii. Recordul absolut este de 48,8 grade Celsius, și a fost inregistrat in Sicilia, in august 2021. Este foarte posibil sa fie doborat și acesta,…