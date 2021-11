Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor antivaccinist de la Liceul „Lascar Rosetti” din localitatea Raducaneni, județul Iași, a fost concediat. Profesorul Augustin Cezar Vieru preda Științele Sociale și a fost acuzat de campanie agresiva impotriva vaccinarii anti-Covid, chiar in fața elevilor sai. Potrivit spuselor elevilor de…

- Un profesor cunoscut antivaccinist care preda la Liceul Teoretic Lascar Rosetti din Raducaneni, județul Iași, a fost concediat, dupa ce a facut o campanie agresiva antivaccinista cu elevii sai. Acesta trimitea elevilor link-uri cu informații despre cat de periculos este vaccinul, ii amenința și le vorbea…

- Istoricul Alexandru Zub: „Unirea cu Basarabia este dreptul nostru istoric si nu o pretentie nemotivata a unei generatii” A sta de vorba cu o mare personalitate cum este istoricul si academicianul Alexandru Zub este mai mult decat un privilegiu. Creatorul unei adevarate școli de cercetare moderna a istoriei…

- Un bebelus a decedat in aceasta dimineata, iar evenimentul a fost anuntat de catre familie la 112. Politistii au intocmit dosar penal in acest caz. „La data de 22 Septembrie ac, in jurul orei 07.00, politistii au fost sesizati prin Apel Unic de Urgenta 112, de catre un barbat despre faptul ca fiica…

- Parchetul General a deschis dosar penal dupa ce senatoarea Diana Șoșoaca a blocat cu cateva zile in urma accesul intr-un centru de vaccinare din județul Iași. „La nivelul Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, urmare a sesizarii…

- Din cercetari a reieșit ca persoanele banuite s-ar fi constitutit intr-un grup infractional care, in perioada octombrie 2020 – iunie 2021, ar fi inființat 3 societați comerciale, cu sediile in județele Neamț, Dambovița și Ilfov, in cadrul carora ar fi angajat, in mod fictiv, 140 de persoane.Ulterior,…

- Polițiștii din Iași au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul pilotului Adrian Raspopa, care a murit sambata, dupa un accident produs la Raliul Iașului. „Avand in vedere decesul...