- Înca un caz socant zguduie comunitatea din orasul dâmbovitean Pucioasa. Mai multi elevi – baieți s-au plâns parintilor ca un profesor ar avea un comportament cel putin dubios fata de ei.

- Percheziții in Teleorman intr-un dosar de inșelaciune, fals in declarații, fals in declarații, fals in inscrisuri sub semnatura private și uz de fals in Eveniment / on 08/10/2019 at 16:05 / In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea…

- Vestea morții Adrianei Mihaela Fieraru a venit ca un trasnet pentru familie si apropiati. Joi, 26 septembrie, micuta este condusa pe ultimul drum. Sfasiata de durere, mama Adrianei a marturisit ca nu mai are putere si ca nu crede ca va mai trai mult dupa ce isi ingroapa copilul.

- Au aparut noi imagini cu Johannes Visscher, cetateanul olandez considerat principalul suspect in cazul uciderii Adrianei Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii. Individul a fost filmat cu putin timp inainte de a pleca spre Dambovita, acolo unde a avut loc odioasa crima.

- Fetița de 11 ani disparuta in Dambovița a fost ucisa la aproximativ o jumatate de ora dupa ce a fost rapita. Astfel, cand parinții i-au anunțat dispariția, Adriana Mihaela Feraru era deja moarta, spun anchetatorii. Tatal Adrianei a vorbit duminica seara, la „Sinteza zilei”, despre tragedie.A…

- Anchetatorii au refacut traseul cetateanului olandez suspectat ca a rapit-o, iar mai apoi a ucis-o pe Adriana Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii, judetul Dambovita, potrivit observator.tv.Olandezul a aterizat, miercuri, 18 septembrie, pe Aeroportul Otopeni. De aici, barbatul…