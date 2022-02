Herry Wirawan, in varsta de 36 de ani, profesor din Indonezia, a fost zilele astea condamnat pe viața, pentru ca a violat, in mod repetat, 13 eleve. Fetele proveneau din familii sarace și stateau in pensionatul islamic al carui co-fondator era acuzatul. In Indonezia, cea mai mare tara musulmana din lume, functioneaza in jur de 25.000 de pensionate islamice, in care studiaza si traiesc aproape cinci milioane de tineri. Aici se predau in timpul zilei materiile scolare obisnuite, iar seara se studiaza Coranul. Din aceste violuri, elevele fiind adolescente, s-au nascut noua copii. Timp de cinci ani…