Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat deja in perioada in care ne gandim la consumul de caldura din locuința, avand in vedere ca valorile termice deja au scazut, iar mulți ar putea sa nu știe care este temperatura pe care trebuie sa o ai in casa pentru a plati putin la facturi. In anumite cazuri, pentru unele tari chiar […] The…

- Rusia intenționeaza sa blocheze anumite rețele private virtuale (VPN) și protocoale considerate de o comisie de experți ca reprezentand o amenințare, a anunțat agenția de știri de stat RIA, citand o corespondența a ministerului digital, potrivit Reuters. Cererea de servicii VPN a crescut vertiginos…

- Un profesor de la UBB Cluj ii considera comuniști pe civicii clujeni care cer UBB-ului sa darame gardul Parcului Sportiv Universitar Iuliu Hațieganu, dinspre Someș, pentru a-l reda clujenilor. Deși recunoaște ca o parte din parc aparține orașului, Adrian Papahagi, profesor la facultatea de Litere, spune…

- Presedintele Joe Biden a transmis joi seara un mesaj din Biroul Oval al Casei Albe in care a vorbit despre razboaiele din Ucraina si Israel. El a anuntat ca va cere finantare suplimentara pentru a ajuta aceste tari, aceasta fiind doar "o mica investitie" pentru a asigura pacea a generatii intregi.

- Imaginile cu premierul Ungariei dand mana cu Putin au fost "foarte, foarte neplacute" și au sfidat logica, avand in vedere trecutul Budapestei cu Moscova, a declarat premierul estonian, Kaja Kallas, transmit The Guardian și Euractiv.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut autoritatilor sa "pieptene" cu atentie dosarele persoanelor radicalizate susceptibile sa fie expulzate din tara, in urma unui atentat islamist care a costat viata unui profesor vineri, a anuntat Palatul Elysee luni, potrivit AFP. Seful statului intentioneaza…

- Ucraina este condusa de „autoritati neonaziste”, in timp ce Rusia este „victima” unei blocade economice occidentale - acestea sunt doar cateva dintre tezele regimului Putin incluse intr-un manual de istorie care a ajuns vineri pe bancile elevilor de 16-18 ani cu prilejul primei zile din anul școlar.

- Poluarea aerului reprezinta un risc mai mare pentru sanatate decat fumatul, iar acest pericol este exacerbat in anumite regiuni ale lumii, cum ar fi Asia și Africa, potrivit unui studiu realizat de Institutul de Politica Energetica (EPIC) al Universitații din Chicago. Poluarea cu particule fine – emise…