Prof. univ. dr. Oana Falup: Începe un nou sezon rece. Când se prescriu antibioticele? Ne aflam in pragul unui nou sezon de toamna-iarna, plin de sfaturi legate de tratamente (diverse), comentarii, dar mai ales sfaturi. De aceea aș dori sa va reamintesc cateva lucruri pe care le știm cu toții, doar ca nu ni le reamintim mereu la timp. Și mai ales sa scriu despre antibiotice… In aceasta perioada ne așteptam sa creasca numarul imbolnavirilor determinate de catre virusuri, respectiv gripa, virus respirator sincițial, rinovirus, coronavirus cu toate subtipurile lor. Și evident ar trebui sa ne protejam prin vaccinare. Antibioticele se prescriu numai atunci cand avem de-a face cu infecții… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carnea tocata de pui este printre cele mai ușoare tipuri de carne, dupa cea de pește. Are un conținut scazut de grasimi și poate fi introdusa intr-o mulțime de rețete delicioase, indiferent de sezon sau preferințe culinare. Descopera unele dintre cele mai apreciate rețete cu carne tocata de pui.Despre…

- Intr-un studiu publicat in Journal of Health Monitoring, cercetatorii au efectuat o revizuire a literaturii care se refera la bacteriile, paraziții alimentari și biotoxinele marine din Germania, inclusiv Salmonella, Campylobacter și Vibrio, precum și paraziții Cryptosporidium și Giardia. Cercetatorii…

- Iata ce boli pot fi transmise de gandacii de bucatarie, și cum se manifesta, ca fim in garda inca de la primele manifestari.1. Salmoneloza - una dintre cele mai cunoscute boli alimentare transmise de gandacii de bucatarie. Acesta poate fi transmis prin fecalele lor, care contin bacteria Salmonella.…

- Toxiinfecțiile alimentare sunt cauzate de consumul de alimente sau bauturi care conțin toxine, bacterii, virusuri sau paraziți daunatori. Chiar daca multe alimente conțin organisme potențial daunatoare, acestea sunt de obicei distruse in timpul prepararii termice, a gatirii lor. Totuși, depozitarea…

- Toxiinfecțiile alimentare sunt cauzate de consumul de alimente sau bauturi care conțin toxine, bacterii, virusuri sau paraziți daunatori. Chiar daca multe alimente conțin organisme potențial daunatoare, acestea sunt de obicei distruse in timpul prepararii termice, a gatirii lor. Totuși, depozitarea…

- Maria și Antonio au sarbatorit o luna de cand sunt impreuna. Cum era de aștepta, nu toți concurenții Mireasa le-au fost alaturi la petrecerea aniversara. Irina și Anemona au fost cele care au fost absente la petrecere.

- CSM Constanta a avut parte de un sezon deosebit si la rugby, unde a cucerit medalii cu echipa Under 20 aur si Under 18 bronz , iar in Liga Nationala se afla pe locul intai in grupa a 3 a, cu victorii pe linie. Totodata, doi jucatori de la echipa Under 20, Alexandru Ionut Sava si Marian Muntianu, au…

- Arsenal a facut un sezon aproape perfect in Premier League, dar formația antrenata de Mikel Arteta nu a reușit sa caștige campionatul in Anglia, deși a avut un avans fața de Manchester City. Acum, „tunarii” pregatesc noul sezon și sunt gata sa dea bani frumoși pe un jucator de la o rivala.