Stiri pe aceeasi tema

- Fostul manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate,…

- Un jurnalist american deținut în Myanmar, țara aflata sub conducere militara, acuzat de instigare, se confrunta cu noi acuzații de razvratire și terorism, a declarat miercuri avocatul sau, ceea ce reprezinta un eșec pentru eforturile Statelor Unite de a obține eliberarea sa, transmite Reuters.Danny…

- FC Botoșani și Chindia Targoviște au remizat, scor 0-0, in penultimul meci al etapei #12 din Liga 1. La final, moldovenii au acuzat conspirații impotriva lor și au acuzat dur arbitrajul. „Centralul” confruntarii din Moldova: Iulian Calin. Liga 1: rezultatele din etapa #12 - AICI! „Noi jucam bine, dar…

- Acuzații de trafic de droguri pe numele a doi tineri de 25 și 26 de ani, din Timiș și Caraș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in flagrant in timp ce transportau plante de canabis proaspat recoltate de pe o plantație. Cei doi ar fi vandut droguri in Timișoara și in Caraș-Severin.

- Adrian Oros și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Agriculturii. Acuzații dure la adresa premierului Cițu. Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anunțat azi-noapte, printr-o postare pe Facebook, ca astazi iși va inainta demisia. ”Azi imi voi depune demisia din funcția…

- Acuzații extrem de grave la adresa polițiștilor de frontiera din Maramureș și Satu Mare. Potrivit unor surse judiciare, au loc ample percheziții intr-un dosar in care sunt cercetate mai multe persoane pentru luare și dare de mita.

- Acuzații grave la Primaria Timișoara. Mai mulți angajați ar fi caștigat posturile prin fraudarea concursului, susține edilul șef, Dominic Fritz. Acesta susține ca lucrarile scrise de 7 persoane nu le-au aparținut.