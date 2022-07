Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca pandemia ramane o urgența de sanatate la nivel global, la aproape doi ani și jumptate de cand a fost declarata in urma apariției și raspandirii coronavirusului.

- Unul dintre putinele lucruri bune ale acestei perioade de trista amintire a fost reapropierea oamenilor de Biserica. Speriati si haituiti de autoritatile cinice s-au refugiat in bratele preotilor care au oferit o minima oaza de speranta. Cand vezi apocalipsa din jur indusa mediatic pana la refuz,…

- Irina Lepa a avut o perioada destul de grea in ultim perioada, motiv pentru care organismul i-a cedat, astfel ca a fost nevoita sa apeleze la perfuzii. Recent, ea a postat imagini cu ea in timp ce era conectata la perfuzii, dar la momentul acea nu daduse prea multe detalii. Eu bine, contactata de reporterii…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, crede ca Vlad Chiricheș (32 de ani) este indispensabil pentru prima reprezentativa a Romaniei. Partidele Bosnia - Romania (7 iunie) și Romania - Finlanda (11 iunie) vor fi transmise de Antena 1;Ambele meciuri cu Muntenegru, 4 iunie in deplasare și…

- Sorin Oprescu a fost eliberat din penitenciarul Korydallos din Grecia si a oferit primul sau interviu, in care a dat foarte multe detalii despre starea sa și planurile sale. Oprescu spune ca vrea sa traiasca pana la momentul cand va fi declarat nevinovat. Sorin Oprescu asteapta noul termen de judecata…

- Dupa doi ani de pandemie in care toți ochii au fost ațintiți asupra industriei pharma, a urmat razboiul din Ucraina, care blocheaza o serie de investiții in diferite parți ale lumii, incepand cu Rusia. Este și cazul Servier Pharma, care a pus in...

- Toate derogarile si regimurile preferentiale de taxare au subrezit practic foarte mult baza de impozitare, iar in momentul de fata aproape 15% dintre salariatii din Romania sunt scutiti de plata contributiilor la sanatate, desi beneficiaza de asistenta sociala de sanatate, si avem o problema de echitate…

- Politic Anexele gospodarești ale exploatațiilor agricole vor putea fi construite fara aviz de sanatate publica și de mediu aprilie 27, 2022 11:25 Un proiect de lege care prevede ca nu mai este necesara emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autoritaților centrale privind protecția sanatații…