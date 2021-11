Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, propus ministru al Sanatații, a declarat marți ca accesul pacienților la tratamentul in ambulatoriu trebuie sa fie mult mai facil, astfel ca oamenii sa nu se mai trateze cu medicamente pe care și le cumpara singuri, fara sa fie prescrise de medic. El a adaugat ca pregatirile…

- Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Sanatații, a anunțat ca pregatirile pentru valul 5 al pandemiei și creșterea numarului de teste COVID reprezinta prioritațile mandatului sau. Alexandru Rafilla a declarat marți ca pregatirile pentru urmatorul val al pandemiei trebuie…

- Alexandru Rafila, deputatul PSD, care a fost nominalizat pentru funcția de ministru al Sanatații a declarat, marți, ca are in program creșterea accesibilitații la testarea COVID pentru orice persoana care banuiește ca ar putea fi infectata. Rafila a spus ca trebuie incepute imediat pregatirile pentru…

- Profesorul Razvan Chereches avertizeaza, in urma deciziei revenirii in banci a elevilor, anunțata de ministrul Sorin Cimpeanu, ca „fara indoiala ca in orasele si in zonele unde va incepe scoala fata in fata se va accelera transmiterea comunitara si inseamna ca peste o luna, undeva in decembrie, vom…

- Experți ai OMS vor veni in Romania, pentru a ajuta in lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19 Experți ai OMS vor veni in Romania, pentru a ajuta in lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19 Experți din partea Organizației Mondiale a Sanatații vor sosi in Romania, pentru a ajuta autoritațile…

- Ioana Mihaila, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Citu, un Guvern care a si cazut la motiunea de cenzura, este prima voce care recunoaste ca autoritatile au gresit in pregatirile pentru valul 4 al pandemiei. A facut-o in presa straina. Deși crede ca Romania a gestionat bine campania de vaccinare,…