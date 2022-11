Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la prima apariție pe piața locala, retaierlul Lidl Romania demara campanii pentru cei mici. In viziunea gignatului de discount, lumea copiilor are un loc aparte in ofertele sale. Așa se face ca, incepand de joi 17 noiembrie, incepe un episod dedicat copiilor. Vorbim azi de produsele care apar…

- Lidl Romania scoate la vanzare in fiecare zi de joi produse interesante pentru toți clienții. De data aceasta, produsele vor crea furori printre clienții romani pentru ca prețurile sunt imbatabile și oricine are nevoie de așa ceva in casa. Lidl pune in vanzare noi produse interesante pentru romani.…

- Azi este ultima zi din campania de Black Friday, inclusiv in magazinele Lidl Romania. Dar, cu toate astea, retailerul nu face rabat de la practicile sale saptamanale. Așa ca, azi vorbim despre produsele ieftine care apar de luni in toate magazinele Lidl Romania. Majoritatea acestora sunt extrem de utile,…

- Incepem aceasta saptamana cu vești bune pentru clienții Lidl Romania. De fapt, veștile sunt pentru cei care se pricep la meșterit prin casa. Da, ați ghicit, este vorba de produsele utile pentru casa care apar de luni in magazinele Lidl Romania. Ceea ce va putem spune cu siguranța, este ca sunt mai ieftine…

- Ziua și oferta, cam așa am putea cataloga demersurile Lidl Romania. V-am prezentat zilele acestea oferta scandinava și de bricolaj. Acum a venit momentul sa vorbim despre produsele ieftine care apar sambata in toate magazinele Lidl Romania. Toate aceste produse vor fi disponibile doar doua zile, așa…

- Magazinele LIDL au noi oferte pentru romani. Consulta broșura cu produsele la preț de chilipir care apar in lanțul de supermarketuri de tip discount. De la lenjerie de pat, paturi, trening sau aspirator, toate acestea vor putea fi cumparate incepand de luni, 31 octombrie 2022. Printre marfa expusa la…

- Lidl Romania este renumit, deja, pentru ofertele sale imbatabile, care-i fac pe clienți sa se intoarca saptamana de saptamana, in magazinul lor preferat. Avand o gama vasta de produse, de la alimente la tot felul de gadgeturi, iata cu ce te va impresiona Lidl incepand de luni, 24 octombrie. Cele mai…

- Romanii sunt incantați de produsele ieftine care au vor aparea din cursul zilei de joi pe rafturile magazinelor Lidl Romania. Cei mai mulți aleg sa iși faca de aici cumparaturile pentru casa de la retailer-ul german pentru ca ofertele sunt impresionante, mai cu seama in aceasta perioada plina de scumpiri.…