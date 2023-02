Produsele ieftine care apar sâmbătă în magazinele Lidl România. Sunt disponibile doar două zile Clienții Lidl Romania se vor bucura de o noua oferta in acest sfarșit de saptamana. Cei mai loiali consumatori ai celebrului retailer german vor putea alege dintr-o gama variata de produse in aceasta perioada. Urmarește și tu promoțiile. Ce produse Lidl vor avea parte de o oferta senzaționala In weekendul 25 – 26 februarie, romanii […] The post Produsele ieftine care apar sambata in magazinele Lidl Romania. Sunt disponibile doar doua zile appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lidl Romania pune la bataie cele mai tari oferte din magazine. Celebrul retailer german le ofera clienților sai fideli cele mai mici prețuri la cele mai bune produse alimentare, precum și cele vestimentare. Cum arata cele mai noi selecții de haine, pijamale și ale articole de vestimentație. Cum arata…

- Incepand de azi, romanii pot cumpara XXL in toate magazinele Lidl Romania din țara. Incepand de astazi, au aparut produsele la preturi foarte mici care intra in oferta Lidl. Romanii vor sta la coada pentru ele, merita timpul pierdut! Oferta XXL in magazinele Lidl Romania Incepand de azi romanii au parte…

- Inceputul de an le aduce clienților fideli Lidl Romania noi oferte, care mai de care, mai variate. De altfel, trebuie sa va spunem ca de azi, au aparut produsele de top in magazinele Lidl Romania. O sa ramai uimit, dar sunt mai ieftine decat la eMag, și cu siguranța, clienții se vor bate pe ele. […]…

- Lidl Romania, parte a grupului german de supermarketuri cu discount, anunța o creștere a vanzarilor in perioada Craciunului. In acest sens, și-a reiterat promisiunea de a oferi cele mai mici prețuri de pe piața. Așa se face ca din weekend avem parte de produsele cu cel mai mic preț. Majoritatea vor…

- Numaratoarea inversa pana la Craciun a inceput. Mulți romani au intrat deja in febra cumparaturilor pentru sarbatorile de iarna. De la mancare, cadouri, decorațiuni, articole de imbracaminte sau accesorii pentru bucatarie, toata lumea cauta sa achiziționeze cate puțin din fiecare. Pentru a le ușura…

- Deja suntem oficial in sezonul de iarna, iar temperaturile sunt din ce in ce mai scazute. Este timpul, fie sa scoatem din șifonier lucrurile groase, fie sa cumparam altele noi. Așa se face ca azi vorbim de produsele la preț de chilipir care apar de joi in magazinele Lidl Romania. Sunt mai ieftine decat…

- Lidl aduce noi vești bune pentru clienții care le trec pragul. Cei mai mulți romani se pregatesc deja pentru cadourile de Craciun, așa ca se orienteaza spre cele mai bune supermarket-uri in aceasta perioada. Celebrul retailer le ofera cumparatorilor produse la prețuri incredibile in vremuri pline de…

- Produsele ieftine pentru Craciun au devenit deja o permanența, an de an, in magazinele Lidl Romania. Majoritatea s-au vandut in totalitate. Așa ca revin produsele ieftine pentru Craciun in magazine pentru 2022. Puloverul cu marca Lidl a fost produsul sau cel mai bine vandut din 2021, potrivit discounterului.…