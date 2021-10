Stiri pe aceeasi tema

- Frances Haugen, o fosta directoare din cadrul Facebook, devenita avertizor de integritate, a criticat compania fondata de Mark Zuckerberg in timpul unei audieri in Congresul american. In varsta de 37 de ani, fostul manager de produs al Facebook a declarat ca site-urile și aplicațiile companiei sunt…

- ”Sunt aici astazi peentru ca cred ca produsele Facebook sunt daunatoare copiilor, provoaca diviziuni si slabesc democratia noastra. In acest moment nimeni nu il trage la raspundere pe Mark (Zuckerberg, directorul general al Facebook). Banii se opresc la Mark”, a spus Haugen. Aceasta a continuat spunand:…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, este ingrijorat de impactul preluarii producatorului de cipuri ARM de catre Nvidia asupra concurentei, au declarat mai multe surse citate de publicatia Telegraph, transmite Reuters. Gigantul de comert electronic Amazon.com si producatorul de smartphone-uri Samsung…

- Gigantul de comert electronic Amazon.com si producatorul de smartphone-uri Samsung Electronics si-au exprimat, de asemenea, opozitia fata de acordul cu autoritatile americane, a informat ziarul. La inceputul acestui an, Comisia Federala pentru Comert din SUA a deschis o ancheta aprofundata asupra preluarii.…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…