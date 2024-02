Produsele din Satu Mare apreciate la BIOFACH Nurnberg

Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 13 februarie, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de ieșire din Romania, un cetatean roman, in varsta de 48 de ani. Barbatul, domiciliat pe raza județului Bistrița-Nasaud, conducea…

- Chimpex SA este functionala din anul 1992, are sediul in Incinta Portului Constanta, Dana 54, judetul Constanta si obiectul de activitate este "manipulari". Actionarii sunt Ameropa DG Holding AG si Andrew Henry Zivy. Administratorii sunt Bogaert Laurent Marie Paul Philippe Thierry cetatean elvetian…

- Universitatea Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu U Cluj! Disputa din Banie il va avea „central“ pe Radu Petrescu (Bucuresti). Acesta va fi ajutat la cele doua…

- Acordul de mediu pentru varianta ocolitoare Gura Humorului a fost emis in noiembrie 2023. Aceasta va fi prima sectiune a viitoarei Autostrazi a Nordului (A14) Suceava – Satu Mare, care va asigura legatura Bucovinei cu frontiera de vest a Romaniei, pe ruta Suceava – Vatra Dornei – Bistrita – Dej – Baia…

- Retailerul francez Carrefour a inceput negocieri cu reprezentanții gigantului american PepsiCO in Romania, pentru a gasi "soluții optime adaptate pieței locale și clienților", scrie profit.ro.

- Zaharul și faina sunt ultimele introduse pe lista produselor agricole importate pe baza de licența din Ucraina alaturi grau, porumb, rapița și floarea soarelui. Anunțul cu privire la zaharul și faina importate din Ucraina a venit din partea premierului Marcel Ciolacu care a mai precizat ca Romania prelungește…

- Produsele din carne de porc nu lipsesc de pe masa de Craciun a romanilor. In ultimii ani, un deliciu iberic a devenit tot mai popular la noi in țara. Este vorba despre jamon, o șunca tradiționala din Spania. A venit momentul sa descoperi și tu de ce este atat de apreciata aceasta delicatesa și cum se…

- S-a dat alerta hidrologica in Romania! Specialiștii de la ”Apele Romane” au emis o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pana duminica la miezul noptii pe rauri din judetul Satu Mare. De asemenea, a fost emis si un Cod galben de viituri, valabil pana marti, pe rauri din bazinele hidrografice…