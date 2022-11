Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland a facut un anunț important pentru romani. Retailerul german a anunțat incepand de azi, in contextul in care se apropie Moș Nicolae, reduceri mari de prețuri la un anumit segment de produse. Așadar, clienții din toate magazinele Kaufland din toata țara vor putea cumpara aceste produse reduse…

- Romanii fac mari sacrificii in aceasta perioada și incearca sa faca fața cheltuielilor de zi cu zi, mai cu seama ca sarbatorile se apropie cu pași repezi. Mulți dintre ei au luat la cunoștința ofertele geniale de la Kaufland care ii ajuta sa nu mai cheltuie mulți bani pe diverse produse. Clienții au…

- Casa de Comerț Agroalimentar Unirea negociaza cu reprezentanții retailerilor pentru a le pune la dispoziție producatorilor spații din parcarile hipermarketurilor pentru organizarea de Targuri și piețe volante la sfarșitul saptamanii. La o luna de la reluarea activitații, Casa de Comerț Agroalimentar…

- ”Black Friday la Altex este o campanie in care clienții pot face cumparaturi smart, la prețuri cu reduceri bune, intr-o perioada de 4 saptamani. Reducerile sunt aplicate la cele mai mici prețuri din ultimele 30 zile. Ofertele sunt numeroase si disponibile pe toata perioada celor 4 valuri de reduceri.…

- Romanii sunt din ce in ce mai atenți la produsele pe care le cumpara din cauza prețurilor. In timpul acesta, experții vin cu un avertisment in dreptul unor ingrediente din alimentele pe care le achiziționeaza care sunt nocive. Acestea se regasesc pe rafturile supermarket-urilor preferate de cetațeni.…

- Romania, importuri reduse de gaze fața de anul trecut Foto: captura video. România a importat în primele opt luni din acest an o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,5 milioane de tone echivalent petrol, cu 20% mai mica fața de cea din perioada similara din 2021, conform…

- MODIFICARI… Inițiativa legislativa privind prevenirea și reducerea risipei alimentare a fost adoptata, la inceputul acestei saptamani, de Senat. Proiectul depus de deputata USR Diana Buzoianu, lucrat transpartinic și depus alaturi de peste 160 de senatori și deputați din toate partidele democratice…

- Preturile au luat-o razna in Romania. Dupa declanșarea pandemiei de coronavirus, coșul de cumparaturi de baza s-a scumpit in țara noastra cu 20 de procente. Noi majorari de prețuri au avut loc dupa martie 2022, prima luna de razboi in Ucraina. Ceapa, uleiul de floarea-soarelui, zaharul alb, untul si…