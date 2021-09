Solicitarile venite din partea producatorilor de alimente, agenților economici sau bacaniilor pentru opiniile specialiștilor Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, bazate pe cercetare și cunoaștere sunt in continua creștere. Ultimul exemplu este al unui producator specializat in obținerea produselor tradiționale din carne, de tip crud – uscat, care a incheiat un parteneriat cu USV Iași pentru o perioada de trei ani, prin care iși dorește realizarea celor mai bune produse cu ajutorul cadrelor didactice și cercetatorilor. In laboratorul de control și expertiza a carnii și a…