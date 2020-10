Produsele care vor fi interzise în toate magazinele din România Legea nr. 12/1990 instituia obligatia operatorilor economici de a declara la organele fiscale adaosurile comerciale si adaosurile de comision, stabilind si interzicerea comercializarii de produse, bunuri care nu indeplinesc conditiile stabilite de lege si a caror provenienta nu este dovedita. Deputatii au adoptat in acest sens proiectul de lege care vizeaza protejarea populatiei impotriva unor […] Articolul Produsele care vor fi interzise in toate magazinele din Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei va participa la Jocurile Olimpice din 2021, dupa o așteptare de 57 de ani. Cu aceasta ocazie, „tricolorii” vor avea parte de un echipament special, care este deja disponibil! Ciudat este ca noul echipament este disponibil in aceste momente doar in Brazilia, nu și…

- SIVECO Romania considera nelegala includerea companiei pe lista neagra a firmelor care au trucat licitații publice, intocmita de Consiliul Concurenței SIVECO Romania considera nelegala includerea companiei pe lista neagra a Consiliul Concurenței, cu firmele care au fost implicate in investigatii privind…

- Modificari suplimentare la legislația concediilor medicale și la Legea sanatații. Schimbarile au fost adoptate luni seara de Executiv și au aparut marți in Monitorul Oficial. Noi modificari la concediile medicale, in vigoare Este vorba despre OUG nr. 145/2020, aparuta marți in Monitorul Oficial nr.…

- Ziarul Unirea Chipsurile și mancarea fast-food, INTERZISE in Romania din 2021. Schimbarea din alimentația romanilor Legea 182/2020 va intra in vigoare de la data de 1 aprilie 2021. Aceasta lege are rolul de a limita conținutul de acizi grasi trans din produsele alimentare, ca și chipsurile și mancarea…

- ”Societatea nationala Nuclearelectrica (SNN) informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie SNN din data de 23 iulie 2020, Consiliul de Administratie a luat act de renuntarea la functia de presedinte CA a lui Iulian Robert Tudorache si a decis numirea lui Teodor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a aprobat, miercuri, modalitatea de aplicare a unor masuri de prevenire și limitare a imbolnavirilor cu Covid-19. Acestea se refera la carantinarea zonala sau a persoanelor, in conformitate cu noile prevederi legale aprobate prin Legea carantinei și izolarii. Astfel,…

- Documente atasate: Document Lista țarilor cu risc ridicat se revizuiește saptamanal de catre Institutul Național de Sanatate Publica. Sunt exceptate mai mai multe categorii de persoane, cu condiția sa nu prezinte simptome de Covid-19: a) persoanele care vin in Romania din zonele/țarile…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, ca for decizional, Legea pentru recunoasterea drepturilor veteranilor din teatrele de operatii, ranitilor, invalizilor si urmasilor celor cazuti la datorie. ”Prin adoptarea acestei legi, Romania se aliniaza altor state care promoveaza un cadru legislativ coerent…