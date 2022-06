Stiri pe aceeasi tema

- Un zambet mai alb și mai stralucitor este una dintre principalele modalitați prin care oamenii doresc sa-și imbunatațeasca dinții. Mulți oameni cauta kituri de albire „do-it-yourself” sau chiar albire gratuita a dinților. Dar exista intrebari cu privire la modul in care gelul de albire va afecta lucrarile…

- Imagineaza-ți ca ești la cumparaturi intr-o zi și trebuie sa alegi. Cumperi roșii ecologice sau ne-ecologice? Luați doua roșii și le priviți una langa alta. Observați ca arata și se simt la fel. Singura diferența evidenta este ca una dintre ele are un autocolant organic, in timp ce cealalta nu are.…

- Sergiu Hanca, capitanul Cracoviei (30 ani impliniți pe 4 aprilie), vorbește despre campionatul Poloniei, in care șase romani traiesc o experiența diferita de cea din Liga 1. Chipul unui fotbalist roman rasare la peste 1.000 de kilometri distanța de București, in Cracovia, pe bulevardul care poarta numele…

- Produsele electronice second-hand nu sunt la fel cu electronicele refurbished. Exista diferențe intre cele doua tipuri. In principiu, exista trei tipuri de stare a produselor atunci cand vine vorba de acest gen de produse. De la termenele de garanție și pana la componente, accesorii și speranța de viața,…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 21 martie – 1 aprilie 2022, specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș activitatea de deratizare impotriva rozatoarelor. Cei care au animale de companie sunt sfatuiți sa iși aiba grija de animale, pentru a nu se trezi cu surprize…

- Ambalajele de unica folosința sunt cu siguranța foarte convenabile de utilizat pentru consumatori. Industria de catering in sine produce anual milioane de tone – paine și pranzuri ambalate in pungi de plastic, pranzuri aduse acasa in ambalaje din polistiren, pahare de plastic, tacamuri și paie, prajituri…

- Peste 12.000 de țigarete cu timbre de acciz Republica Moldova, tainuite in rezervorul unui automobil, au fost depistate de vameșii de la Leușeni. Cazul a fost inregistrat la ieșire din țara.La volanul vehiculului se afla un conațional de 27 de ani.

- Produsele de post s-au scumpit fata de anul trecut. Spre exemplu pentru fructe veti plati cu doi lei in plus, in timp ce pentru orez sau fainoase trebuie sa scoateti din buzunar cu trei lei mai mult. Exista insa si vesti bune. La targurile cu profil gastronomic, producatorii au lasat mult din preturi.…