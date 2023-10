Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, mai multe cutii de carton ce contineau 9.635 bunuri parfumuri, articole vestimentare, incaltaminte si marochinarie, toate purtand insemnele unor branduri…

- UPDATE - ”Incepand cu ora 10.00, traficul pe Podul Prieteniei din P.T.F. Giurgiu a fost reluat pentru autoturisme, pe o singura artera. Vehiculele de mici dimensiuni vor circula alternativ, din ambele sensuri: pe cel de intrare, apoi pe iesire din Romania. Traficul se desfasoara, in continuare cu greutate…

- UPDATE - ”Incepand cu ora 10.00, traficul pe Podul Prieteniei din P.T.F. Giurgiu a fost reluat pentru autoturisme, pe o singura artera. Vehiculele de mici dimensiuni vor circula alternativ, din ambele sensuri: pe cel de intrare, apoi pe iesire din Romania. Traficul se desfasoara, in continuare cu greutate…

- Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 03:00, dupa ce un autocamion inmatriculat in Turcia care se deplasa pe sensul de ieșire din Romania, a lovit un rost de dilatare din componenta Podului Prieteniei, aflat pe partea bulgara, relateaza Poliția de Frontiera.Potrivit primelor informații,…

- Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, sambata, punctul de trecere a frontierei Nadlac II este aglomerat atat pe sensul se iesire, unde autoturismele asteapta, in medie, 90 de minute pentru formalitatile vamale, cat li la intrarea in tara, unde timpul mediu de asteptare este, de asemenea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Calafat, Giurgiu si Vama Veche, precum si din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in urma unor controale efectuate la granita cu Bulgaria, 16.573 articole constand in smart watch uri, articole vestimentare, incaltaminte, marochinarie…

- In primul semestru din acest an, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate – au retinut in vederea confiscarii 2.621.518 pachete tigari, in valoare de 46.894.520 lei, a informat sambata Inspectoratul General al Politiei…