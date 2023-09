Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 37 de persoane au fost ranite dupa explozia puternica produsa miercuri dupa-amiaza in Paris, urmata de prabusirea partiala a unei cladiri. Patru dintre raniți sunt in stare grava scrie Reuters. Salvatorii cu doi caini de cautare incearca sa gaseasca sub daramaturi doua persoane date disparute.

- Numerosi raniti in urma unei explozii produse intr-o cladire din Paris. Numeroase persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza la sediul unei unitati de invatamant din Paris, anunta autoritatile franceze.

- Numeroase persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza la sediul unei unitati de invatamant din Paris, anunta autoritatile franceze.

- Selectionata Romaniei intalneste echipa Spaniei, miercuri, pe Stadionul Steaua din Capitala (ora 21:45), in prima zi a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, informeaz[ Agerpres.Romania face parte din Grupa B, alaturi de Spania, care are cinci titluri la acest nivel, Ucraina…

- Președintele Federației Ruse de Lupte, Mihail Mamiașvili, a facut o declarație halucinanta, in contextul discuțiilor privind participarea sportivilor ruși la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Una dintre posibilitațile luate in calcul de șefii CIO e ca Rusia sa fie asimilata echipei olimpice de refugiați,…

- Abația medievala, care se afla in largul coastei regiunii franceze Normandia, la vest de Paris, a atras milioane de pelerini de-a lungul secolelor. Aici se desfașoara concerte, conferințe și un spectacol numit „Solstițiul mileniului”.

- „RIP sportul romanesc" (Odihneasca-se in pace, sportul romanesc - n.r.), a scris pe Facebook, marti seara, fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, potrivit News.ro. In noul Guvern condus de Marcel Ciolacu, Ministerul Sportului nu va mai exista, iar deocamdata UDMR nu mai face parte din coalitia…