- Kira Hagi anunța finaliștii WRITE A SCREENPLAY FOR… Maine incepe cea de-a 5-a ediție a American Independent Film Festival la București. Pana pe 27 iunie iubitorii de film sunt așteptați la Cinema Muzeul Țaranului sa vada in premiera in Romania producțiile premiate anul acesta cu Oscar pentru cea mai…

- Solistul si compozitorul Wynton Marsalis, cel mai cunoscut trompetist contemporan, si "Jazz at Lincoln Center Orchestra" din New York, formata din 15 dintre cei mai buni instrumentisti ai momentului, vor veni pentru prima data in Romania, in cadrul unui turneu care va contine trei concerte, doua…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a recunoscut, in premiera, ca relatia dintre PNL si USR-PLUS are loc de imbunatatiri. Liderul liberalilor a admis ca aceasta coalitie a trecut prin „momente grele”, dar este singura formula politica buna pentru Romania. „Practic, eu am condus negocierile din partea PNL…

- Spectacolul trairilor nedisimulate si al amintirilor neperisabile, "Jurnal de Romania. 1989", realizat de Carmen Lidia Vidu la Teatrul National "I.L.Caragiale" din Bucuresti a fost nominalizat la Premiile UNITER din acest an la doua categorii importante: "Cel mai bun regizor" si "Cel mai bun spectacol",…

- De luni intregi, noul coronavirus a dat viețile multor oameni peste cap, și nu doar in Romania. Pe langa pacienții care lupta sa iși revina dupa ce au contractat COVID-19 și au ajuns in spital, unii dintre ei in stare grava, avand nevoie de internare la Terapie Intensiva, greul acestei perioade a fost…

- Teatrul National "I.L. Caragiale" Bucuresti deschide, incepand de joi, pe pagina de Youtube, postul de televiziune TNB-TV, prima televiziune din Romania dedicata exclusiv teatrului, a anuntat directorul artistic al Nationalului bucurestean, actorul Mircea Rusu. "Imi revine placuta sarcina…

- Autostrada A7 Ploiesti-Pascani, care strabate Moldova de la Nord la Sud și leaga provincia de București, este cel mai avansat proiect major de infrastructura rutiera din regiune, obiectiv prioritar pentru finantarea prin PNRR (Planul National pentru Redresare si Rezilienta).